Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, sosyal medyada 4'üncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurduğu paylaşımın ardından yapılan hakaret içerikli ahlasız paylaşımlarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bakan Albayrak ve ailesine yönelik paylaşım yapıp, kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmada 35 hesap yöneticisi tespit edildi. Bunlardan 16'sı, yurt genelinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ERZURUM'DA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Erzurum'da Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen F.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.