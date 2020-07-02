Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.07.2020 20:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2020 20:54
    ABONE OL

    'da sosyal medya üzerinden Albayrak ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şahıs tutuklandı

    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen F.K. 'da tutukland.

    Bir ahlaksız daha tutuklandı!

    Hazine ve Maliye Bakanı 'ın, sosyal medyada 4'üncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurduğu paylaşımın ardından yapılan hakaret içerikli ahlasız paylaşımlarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Bakan Albayrak ve ailesine yönelik paylaşım yapıp, kişi ya da kurumları hedef gösteren hesaplara yönelik yapılan çalışmada 35 hesap yöneticisi tespit edildi. Bunlardan 16'sı, yurt genelinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    ERZURUM'DA 1 KİŞİ TUTUKLANDI
    'da Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu tespit edilen F.K. gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Haberler Yaşam Erzurum'da sosyal medya üzerinden Albayrak ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şahıs tutuklandı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri