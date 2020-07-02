Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.07.2020 Gazete
    ABONE OL

    askerden büyük övgü: Cankurtaran Türkler

    Kalp krizi geçiren emekli askeri, hayata döndürdü. 'Kendimizi ülkemizde gibi hissettik diyen' Hollandalı, "Türk doktorumuzun başarısına, ilgisine ve alakasına hayran kaldım. Ülkeme döndüğümde bu tecrübeyi herkese anlatacağım. Hastanede iken en çok mangalda tavuk yapmayı özledim. Buradan çıkınca ilk işim mangalda tavuk yapmak olacak" dedi.

    Cankurtaran Türkler
    Antalya Demre'de tatil yaptığı sırada kalp krizi geçiren emekli üst düzey asker Petrus Brouwer (63), doktorun zamanında müdahalesiyle hayatta kaldı. Geçirdiği Bypass ameliyatıyla 4 damarı değişen Brouwer, hastanede gözyaşlarını tutamadı. 'Kendimizi ülkemizde gibi hissettik diyen' Hollandalı, "umuzun başarısına, ilgisine ve alakasına hayran kaldım. Ülkeme döndüğümde bu tecrübeyi herkese anlatacağım. Hastanede iken en çok mangalda tavuk yapmayı özledim. Buradan çıkınca ilk işim mangalda tavuk yapmak olacak" dedi.

    Haberler Yaşam Hollandalı askerden büyük övgü: Cankurtaran Türkler
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri