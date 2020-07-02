Antalya Demre'de tatil yaptığı sırada kalp krizi geçiren Hollandalı emekli üst düzey asker Petrus Brouwer (63), doktorun zamanında müdahalesiyle hayatta kaldı. Geçirdiği Bypass ameliyatıyla 4 damarı değişen Brouwer, hastanede gözyaşlarını tutamadı. 'Kendimizi ülkemizde gibi hissettik diyen' Hollandalı, "Türk doktorumuzun başarısına, ilgisine ve alakasına hayran kaldım. Ülkeme döndüğümde bu tecrübeyi herkese anlatacağım. Hastanede iken en çok mangalda tavuk yapmayı özledim. Buradan çıkınca ilk işim mangalda tavuk yapmak olacak" dedi.