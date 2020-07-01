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    • 02.07.2020 00:03
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    • 02.07.2020 00:03
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    merkezli operasyonu! 10

    merkezli 5 ilde terör örgütü 'ya yönelik operason düzenlendi. , , , ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarda, aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 10 kişi na alındı.

    10 PKK'lıya gözaltı!

    merkezli 5 ilde terör örgütü 'ya yönelik operason düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/ terör örgütü mensuplarının bulunduğu sığınak, mağara ve alanlara düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen dokümanların incelemeleri yapıldı.

    10 GÖZALTI
    Bu kapsamda PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı faaliyet yürüttüğü, terör örgütünü simgeleyen paçavra ile fotoğrafları bulunduğu, kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaparak şehirlerde terör örgütü adına eylem yapmak üzere il merkezlerine geldiği değerlendirilen aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Mardin, , , ve 'da düzenlen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli na alındı.

    Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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