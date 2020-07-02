Giresun'da 7 yaşındaki İkranur Tirsi, kaybolduktan sonra cesedi bulundu. Cenazesinde gözyaşları sel oldu...

Derede cesedi bulunan küçük kız gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Geriye fotoğrafları kaldı. Giresun'da İkranur Tirsi (7) cumartesi akşamı kayboldu. 3 gün sonra derece cansız bedeni bulundu. Cenazesi babaannesinin evine götürüldü. Anne Nazlı ve baba Serdar Tirsi çifti de tabutun başında kızları için gözyaşı döktü.

İkranur'un tabutunun üzerine hayattayken en sevdiği gelinlik modeli verilen kıyafeti kondu, güller döküldü. Küçük kızdan geriye ise gelinlik giydiği fotoğrafları kaldı. Tirsi toprağa verildi. Cinayet şüphesi araştırılıyor.



Küçük kızın cenazesine katılan yakınları, gözyaşlarını tutamadı.