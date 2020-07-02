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    • Yaşam
    • 02.07.2020 Gazete
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    'da ölü bulunan İkranur'un babaannesi 'den öfke dolu sözler: Katili assınlar

    'da kaybolan İkranur, ölü bulundu. Ailesi perişan oldu. Cenazesinde herkes gözyaşına boğuldu. Babaannesi 'nın sözlerı öfke doluydu: Çocuğumu kaçırıp öldürdüler. Katili assınlar.

    Katil idam edilsin!

    'da 7 yaşındaki , kaybolduktan sonra cesedi bulundu. Cenazesinde gözyaşları sel oldu...

    Derede cesedi bulunan küçük kız gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Geriye fotoğrafları kaldı. Giresun'da İkranur Tirsi (7) cumartesi akşamı kayboldu. 3 gün sonra derece cansız bedeni bulundu. Cenazesi babaannesinin evine götürüldü. Anne Nazlı ve baba Serdar Tirsi çifti de tabutun başında kızları için gözyaşı döktü.

    İkranur'un tabutunun üzerine hayattayken en sevdiği gelinlik modeli verilen kıyafeti kondu, güller döküldü. Küçük kızdan geriye ise gelinlik giydiği fotoğrafları kaldı. Tirsi toprağa verildi. şüphesi araştırılıyor.


    Küçük kızın cenazesine katılan yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

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