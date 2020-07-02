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    • Yaşam
    • 02.07.2020 Gazete
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    Denizde akıntıya kapılan Atakan'ın 5 saat sonra cansız bedeni bulundu

    16 yaşındaki Atakan, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapıldı. Talihsiz çocuğun cesedi, suyun 5 metre dibinde bulundu. Atakan Aygören'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    Denizde akıntıya kapılan Atakan'ın 5 saat sonra cansız bedeni bulundu
    İzmir'den Kuşadası'na tatil yapmak için giden lise öğrencisi Atakan Aygören, serinlemek için SGK Sitesi'nin plajında denize girdi. Bir süre arkadaşlarıyla denizde yüzen Aygören, bir anda akıntıya kapıldı. Suya batıp, çıkarak çırpınan Aygören, bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekiler, durumu plaj cankurtaranı ile polise bildirdi. Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istendi. Sahil Güvenlik botu ile olay yerine gelen dalgıçlar, Aygören için arama-kurtarma çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri, 5 saat boyunca denizden dalgıçlar, havadan ise helikopterli ekibiyle kıyı şeridini taradı.Yapılan detaylı araştırmanın ardından Dalış Emniyet Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan dalgıçlar Atakan'ın, kıyıdan 100 metre mesafede denizin 5 metre dibinde cansız bedenine ulaştı.





    Atakan Aygören'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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