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    • 30.06.2020 16:05
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    'ta cenaze sonrası büyük şüphe! Çok sayıda kişi hastaneye koştu

    'ta nisan ve mayıs aylarına göre yaşanan vaka artışının ardından cenaze ve nişan törenleri çıktı. İl genelinde bir cenaze ile nişan merasimine katılan 50’nin üzerinde kişi şüphesi ile tedaviye alındı.

    Cenaze sonrası büyük şüphe! Çok sayıda kişi hastaneye koştu

    'ta pandemi hastanesi olan Devlet Hastanesi'nde nisan ve mayıs aylarında göre daha fazla artış gözlemleniyor. İl genelindeki vakalarının kabul edildiği hastanede 100'ün üzerinde hasta tedavi görüyor. Yoğun bakımda yatan 13 hastadan 2'si ise entübe olarak tedavi ediliyor.

    Son 14 günde filyasyon ekibi tarafından temaslı olduğu tespit edilen 500'ün üzerinde kişi de takip ediliyor. Koronavirüs vakalarının çıktığı ilk günden bugüne 18 kişinin hayatını kaybettiği Tokat'ta, son haftalarda vaka sayılarındaki artışa neden olarak ise cenaze ve nişan törenleri gösteriliyor. İl merkezinde yaşanan vak'a artışı ise 'Hayat eve Sığar' uygulamasında gözler önüne seriliyor.

    BİR HAFTADA 50 VAKA
    Tokat merkeze bağlı Ulaş Köyünde geçtiğimiz hafta bir cenazeye katılanlardan çok sayıda vatandaş koronavirüs şüphesi ile hastaneye başvurdu. Pazar ilçesinde ise düzenlenen bir nişan merasimine katılan vatandaşlardan koronavirüs tespit edildi. Bir cenaze ve nişandan 50'nin üzerinde hastanede hastanın tedaviye alındığı öğrenildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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