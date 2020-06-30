Kaza, saat 14.30 sıralarında, Pulluca Köyü Gürçeşme mevkisinde meydana geldi. Bahçeye kiraz toplamaya giden evli ve 3 çocuk babası İbrahim Kıratlı'nın (61) yönetimindeki 43 KE 762 plakalı traktör, engebeli yolda şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Kıratlı ile yanındaki 2 çocuk babası Seyati Dönmez (60), kaza yerinde öldü.
Ölenlerin cenazeleri, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ölenlerin cenazeleri, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.