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    • Yaşam
    • 30.06.2020 14:56
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    • 30.06.2020 14:56
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    : 'da traktör şarampole devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti

    Son dkaika haberine göre 'nın Simav ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü. Jandarma, yla ilgili soruşturma başlattı.

    Kütahya'da korkunç kaza! Acı haber geldi
    , saat 14.30 sıralarında, Pulluca Köyü Gürçeşme mevkisinde meydana geldi. Bahçeye kiraz toplamaya giden evli ve 3 çocuk babası İbrahim Kıratlı'nın (61) yönetimindeki 43 KE 762 plakalı traktör, engebeli yolda şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Kıratlı ile yanındaki 2 çocuk babası Seyati Dönmez (60), kaza yerinde öldü.



    Ölenlerin cenazeleri, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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