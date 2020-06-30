Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 30.06.2020 12:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2020 12:11
    ABONE OL

    Minibüslerde yine aynı görüntü! Sosyal mesafe yok sayıldı, vatandaş isyan etti

    tedbirleri kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen minibüs şoförleri kapasitenin üzerinde yolcu almaya devam ediyor. Vatandaşlar da duruma isyan ederken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı için rahatsız olduklarını söyledi.

    Minibüslerde yine aynı görüntü! Vatandaş isyan etti

    Sabah işe giden vatandaşlar genellikle minibüsleri kullanmayı tercih ediyor. Maltepe - Zümrütevler hattında tüm uyarılara rağmen minibüsler şoförlerinin kendilerine verilen kapasitenin üzerinde fazla yolcu aldıkları görüldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yolculuk sırasında yolcuların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüntülendi.

    SOSYAL MESAFE KURALINA KİMSE UYMUYOR
    Minibüsten inen bir kişi "Minibüslerde sosyal mesafe kuralına hiç uyulmuyor. Sabahları minibüsün içerisi çok yoğun oluyor. Özellikle Gebze-Harem minibüsleri ve Zümrütevler-Maltepe minibüslerinde iç içe yolculuk yapıyor insanlar." dedi

    MİNİBÜSLERİN İÇERİSİ TIKLIM TIKLIM
    Minibüsü kullanan Salih Özer "Sabahları maalesef minibüsler kabalık geliyor. Minibüsün içerisinde normalin iki katı oluyor. Sosyal mesafeye zaten uyulmuyor. Minibüslerin içi tıklım tıklım maalesef ki. İnsanlar yolda kalıyor. İnsanları almadığımda ise beni şikayet ediyorlar." dedi

    GENELDE AYAKTA YOLCU 24 KİŞİ OLUYOR
    Sabah işe giden Murat isimli vatandaş, "Minibüsler sosyal mesafe kuralına uymuyor. Gördüğüm kadarıyla genellikle kalabalık oluyor. Özellikle Maltepe'de kalabalık olmaya devam ediyor. Minibüste oturma yerleri dolu oluyor. Ama ayakta 24 kişi oluyor. Sürücüler sosyal mesafe kuralına uymuyor." dedi

    .

    Haberler Yaşam Minibüslerde yine aynı görüntü! Sosyal mesafe yok sayıldı, vatandaş isyan etti
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri