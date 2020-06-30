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    • Yaşam
    • 30.06.2020 12:27
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    • 30.06.2020 12:27
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    'de aldığı un boynuz darbesiyle elmacık kemiği kırılan adam bayıldı

    Batı Karadeniz’in şirin kenti ’de olarak aldığı ve beslerken ipi çözülen un süsmesi sonucu elmacık kemiği kırılarak baygınlık geçiren 56 yaşındaki yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı.

    Kurbanlık koç bir boynuz darbesiyle bayılttı

    Olay sabah saatlerinde Düzce'nin Yığılca İlçesi Aydın köyü'nde meydana geldi.

    Evinde Kurban Bayramı için koç besleyen 56 yaşındaki Erdoğan Kuşçu, koçunu beslemek için yanına gitti. Yemini verdiği sırada ipi çözülen koç, Kuşçu'ya boynuz darbesi vurdu. Kuşçu, koçun süsmesi sonucu sağ yanağından aldığı sert darbe ile baygınlık geçirdi. Yerde yatan Kuşçu'ya bir darbe daha atan koç, Kuşçu'nun sağ elmacık kemiğini kırdı.

    Çevredekilerin müdahalesi ile koç uzaklaştırılırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Kuşçu, ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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