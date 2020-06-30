Evinde Kurban Bayramı için koç besleyen 56 yaşındaki Erdoğan Kuşçu, koçunu beslemek için yanına gitti. Yemini verdiği sırada ipi çözülen koç, Kuşçu'ya boynuz darbesi vurdu. Kuşçu, koçun süsmesi sonucu sağ yanağından aldığı sert darbe ile baygınlık geçirdi. Yerde yatan Kuşçu'ya bir darbe daha atan koç, Kuşçu'nun sağ elmacık kemiğini kırdı.