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    • 30.06.2020 07:52
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    | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 ile sağanak yağış uyarısı! 30 Haziran il il hava durumu tahminleri

    Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ile ’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, ’in iç kesimleri, ’nun kuzeyi, Rize, ve Van çevreleri ile ’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki , ve 'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Rize, Muş ve Van çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 19°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL 19°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ 18°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ 19°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ 21°C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    İZMİR 22°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 13°C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 21°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 23°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA 26°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 23°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA 19°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 17°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 14°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 20°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    YOZGAT 12°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 13°C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 16°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 11°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 17°C, 26°C
    Az bulutlu ve açık

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

    AMASYA 16°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    RİZE 11°C, 27°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 19°C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 20°C, 27°C
    Parçalı zamanla çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile Muş ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 11°C, 25°C
    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 8°C, 24°C
    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 18°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 13°C, 25°C
    Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 22°C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 23°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 25°C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 26°C, 40°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 ile sağanak yağış uyarısı! 30 Haziran il il hava durumu tahminleri
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