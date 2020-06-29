BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

AMASYA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 11°C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu