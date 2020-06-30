ESKİ SEVGİLİYE DAVA

Hazırlanan iddianamede, Akkuş'un eski hakkında vermiş olduğu rahatsızlıklardan dolayı çok sayıda tedbir kararı aldırdığını ancak buna rağmen şüphelinin müştekiyi rahatsız etmeye devam ettiğini kaydedildi.

Akkuş tarafından sunulan delillerdeki mesajlar, yapmış olduğu paylaşımlar ve cep telefonu ile Şimşek'in genç kadını sürekli arayarak huzurunu bozduğu anlatılan iddianamede, Akkuş'un suçu işlediği ileri sürülen Şimşek'le uzlaşmak istemediği ifade edildi.

1 yıla kadar hapsi istenen Fırat Şimşek, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Sabah/ Dilek Yaman