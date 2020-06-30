"ÇOCUKLARIMIZIN VELAYETİ İKİMİZDE"

Olaydan sonra hastaneye gittiğini kaydeden genç kadın, "Orada adli vaka olduğu için polisler ifademi aldılar. Eşime uzaklaştırma verdiler. Sonrasında çocukları da göstermemeye başladı. Çocukları alabilmek için başvuruda bulundum. Aynı şekilde karşı tarafta geçici velayet için dava açmış. Ancak 2 tarafa da ret geldi. Şu an çocukların velayeti ikimizde olduğu için benim çocuklarımı görme hakkım var, hatta o evde gidip oturmaya da hakkım var. Çünkü uzaklaştırma eşime verildiği için eşim o eve giremez. Ama ben o eve giremiyorum. Suç duyurusunda bulundum. Boşanma davamız var. Ancak boşanma davası gerçekleşmediği için çocukların velayetinin kimde olacağı belli değil. Ben şu anda çocuklarımı göremiyorum. Velayet ikimizde olmasına rağmen çocuklarımı görmemi engelliyorlar." diye konuştu.