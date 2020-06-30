Günlük burç yorumları – 30 Haziran 2020 Salı

AKREP: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum ortaya çıkacak. Bugünlerde duygusal açılımlar yapmak için gereken cesareti gösterebileceksiniz. Kendinizi iyi hissedeceksiniz ve özgüveniniz yüksek olacak.