Günlük burç yorumları – 30 Haziran 2020 Salı

30 Haziran 2020 Salı günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları…
KOÇ: Çıkacağınız yolculuklarda tanışacağınız kişilerle, duygusal yaklaşımlarda bulunacak fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bugün görüşeceğiniz kişilerin düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Sorumluluklarınızın farkında olduğunuz için hem çevrenizde değişimler meydana gelebilir hem de var olan kişilerle verimli zamanlar geçirebilirsiniz.
BOĞA: Takıldığınız konulara güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var. Bugün aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Son günlerde her şeye çok çabuk kırılıyorsunuz. Çekici olduğunuzu hissedeceğiniz ve partnerinizden de bunu duyacağınız bir gündesiniz. Kendinizi ikili ilişki içerisinde tamamlanmış hissebileceksiniz.
İKİZLER: Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitede ben de varım diyeceksiniz. Enerjinizi büyük hedeflere odaklarken, bazı karmaşalar yaşanacak. Dengelerinizin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Bugünlerde zamanla geliştirdiğiniz kendinize has ikili ilişkide haklı çıkma yöntemlerine bugünlerde biraz daha fazla baş vurabilirsiniz.
YENGEÇ: Olaylara duygusal yaklaşımlarınız, günlük yaşantınızdaki küçük dengeleri bozmayacak şekilde gerçekleşiyor. Gizli duygularla başınız dertte. Kafanıza taktığınız kişiyi gözünüzde büyütmeyin. Aşk konusunda kendinizi güvende hissedeceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Kendinizi partnerinizle uyum içerisinde görmek bir enerji atmosferi yaratacak...
ASLAN: Partner adayınızın bazı sırlarına tanık olabilirsiniz. Aşkınızı gizli yaşamak isteyebilirsiniz. Duygularınız gittikçe derinlik kazanmaya başlıyor. İçinizde istikrarı sağlamanız çok zor. Sorumluluklarınızın bilincinde olacak ve harekete geçmek için aksiyon almayı tercih edeceksiniz. Değişiminiz kendinizi iyi hissetmeniz açısından önemli olacak.
BAŞAK: Karşı cinsin güzel konuşmalarıyla sizi etkilemeye çalışmaları sonucunda geçici aşklar gündeme gelebilir. Bu konuda deneyimleriniz oldukça bol olacak. Maddi kaygılarınızın gündemde olacak. İşle ilgili konularda mevcut koşullardaki problemler devam etse de sizin açınızdan daha katlanılabilir olacaklar, keyfiniz artacak. Başarı odaklı bir gün olabilir.
TERAZİ: Masraflarınızdaki artışların nedeni biraz da kendi hatanız. Bugün alışveriş yaparken, bütçenizi aşabilirsiniz. Düşüncelerinizi sivri bir dille söylemeniz, istenmeyen tatsız olaylara neden olabiliyor. Karar almak, aldığınız kararı uygulayabilmek sizin açınızdan iyi bir itibar yaratacak. İşinizdeki rakiplere istediğiniz sinyalleri gönderecek.
AKREP: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Çok ilginç bir durum ortaya çıkacak. Bugünlerde duygusal açılımlar yapmak için gereken cesareti gösterebileceksiniz. Kendinizi iyi hissedeceksiniz ve özgüveniniz yüksek olacak.
YAY: Gönül freninizi sağlam tutmak zorundasınız. Kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz. Aşk hayatınızda dengelerin oturduğunu hissedebilirsiniz. Bu durum size oldukça iyi gelebilir ve iyi hissedebilirsiniz. Eski bir partnerin dönüşü bilhassa iyi gelebilir.
OĞLAK: Sizi ikna etmek için çaba sarf etmeleri gerekebilir. Partnerinizin size vereceği desteği de unutmamalısınız. Güç ve his unsurunu birlikte yaşamak isteyeceksiniz. Aşk tuzaklarına dikkat etmelisiniz. Kendini iyi ifade etmek etrafınızdaki karşı cinsin size yaklaşmasına neden olacak. Bugün bekleyerek ve karşı cinsin size gelmesini sağlayarak devam edebilirsiniz.
KOVA: Aile bireylerinin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu tür bir ruh durumu şansın yanında problemleri de beraberinde getirebilir. Sizinle çalışan kişilerle problemler yaşamanız olası. Sizin beklediğinizden bile hızlı her şey eski huzuruna dönecek. Aşkı yakalayabileceğiniz bir gün.
BALIK: Önemli olan isteklerinizi doğru bir şekilde ayarlamanız. Ortamlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız. Bugün çevrenizdekileri kolayca etkileyebiliyorsunuz. İş konularında bugünlerde ters düştüğünüz noktalar olabilir. Çözülmeden kalmış olan konular bugünlerde kendiliğinden ortaya çıkarak çözümlenmeye başlayabilir.