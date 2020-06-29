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    • 29.06.2020 18:00
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    • 29.06.2020 18:00
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    Son dakika: 'da satıcılarına operasyon: 55 gözaltı

    Gelen son dakika haberine göre, 'un 5 ilçesinde bulunan 53 adrese satıcılarına yönelik sabah erken saatlerde 400 polisin katılımıyla başlatılan eş zamanlı operasyonlarda şu ana kadar 55 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların devam ettiği öğrenildi.

    İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Ümraniye ve Üsküdar, , Sancaktepe ve 'deki 53 adrese 400 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik polisinin bir süredir teknik ve fiziki takip gerçekleştirdiği satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı. Hedef listedeki uyuşturucu satıcılarının yakalanması için operasyonların çeşitli noktalarda devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince operasyon düzenlenen evlerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyona polis helikopteri ve Özel Harekat polisleri de destek verdi.

    Gözaltına alınan şüpheliler 'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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