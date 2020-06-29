Magnum çekilişi ne zaman? 2020 Magnum Porsche çekilişi ne zaman yapılacak? Magnum çekilişi için şimdiden heyecan dorukta. Porsche hediyeli çekilişe katılanlar çekilişin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kampanyaya katılmak için promosyonlu Magnum (Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Yakut) ya da Magnum Mini (Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie&Badem, Mini Beyaz&Classic, Mini Yakut&Beyaz) ürünlerinden satın alınması gerekiyor.

MAGNUM ÇEKİLİŞ ŞİFRESİ NASIL GÖNDERİLİR?

Kampanyaya SMS ile veya internet sitesindeki form doldurularak katılmak mümkün. Kampanyaya dahil Magnum ürünlerinin çubuklarının üzerinde bulunan özgün katılım şifresini, ad, soyad ve adresinizi kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile göndererek, www.magnum.com.tr web sitesi ya da Magnum iPhone, Android uygulamalarında ilgili alana GSM No, Ad, Soyad, Adres ve katılım şifresi bilgilerini girerek kampanyaya katılabilirsiniz.