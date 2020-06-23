Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    Yer: ... Postacının ısırılarak koparılan kulağı yeride dikilemedi

    'da köpek yüzünden çıkan kavgada Sezai Ç. (19) tarafından ısırılarak kopan postacı 'ın (25) kulağı, yerine dikilmesine rağmen kan akışı olmadığı nedeniyle yeniden alındı. Şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

    Yerine dikilemedi
    Postacının ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi. Olay dün 'da meydana geldi. Köpek yüzünden çıkan kavgada Sezai Ç. (19) tarafından ısırılarak kopan postacı Onur Kızıl'ın (25) kulağı, yerine dikilmesine rağmen kan akışı olmadığı nedeniyle yeniden alındı. Anne Zeynep Sertan Kızıl, "Kulağını kaybetti ama umutluyuz, yeniden kulağına kavuşacak. Tıp ilerledi, doktorlarımıza güveniyoruz"dedi. Adli kontrolle serbest kalan Sezai Ç. ise şunları söyledi: "Kavga ettik. Annem, babam ve komşular geldi bizi ayırdı. Benim edep bölgemi sıkınca bende can havliyle ısırdım. O da kulağına denk geldi. Yaralının başında durduk."



    Sezai Ç. serbest kaldı.

    Haberler Yaşam Yer: Karaman... Postacının ısırılarak koparılan kulağı yeride dikilemedi
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri