Postacının ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi. Olay dün Karaman'da meydana geldi. Köpek yüzünden çıkan kavgada Sezai Ç. (19) tarafından ısırılarak kopan postacı Onur Kızıl'ın (25) kulağı, yerine dikilmesine rağmen kan akışı olmadığı nedeniyle yeniden alındı. Anne Zeynep Sertan Kızıl, "Kulağını kaybetti ama umutluyuz, yeniden kulağına kavuşacak. Tıp ilerledi, doktorlarımıza güveniyoruz"dedi. Adli kontrolle serbest kalan Sezai Ç. ise şunları söyledi: "Kavga ettik. Annem, babam ve komşular geldi bizi ayırdı. Benim edep bölgemi sıkınca bende can havliyle ısırdım. O da kulağına denk geldi. Yaralının başında durduk."
Sezai Ç. serbest kaldı.
Sezai Ç. serbest kaldı.