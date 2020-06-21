Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.06.2020 12:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.06.2020 12:45
    ABONE OL

    'da akılalmaz olay! Tartışığı postacının kulağını ısırarak kopardı...

    'da Sezai Ç. (19) ile apartmanına posta dağıtmak için girmeye çalışan ve bahçedeki köpeği tutmasını isteyen (25) arasında kavga çıktı. Kızıl'ın kulağını ısırarak, koparan Sezai Ç., gözaltına alındı. Kızıl ise hastaneye kaldırıldı.

    Akılalmaz olay! Postacının kulağını koparttı

    Olay, oğlu Mehmetbey Mahallesi 155 numaralı Sokak'ta meydana geldi. Postacı , dağıtım için apartmana girmek istediği sırada bahçede köpeğin olduğunu fark etti. Kızıl, bu sırada gördüğü, apartmanda oturan Sezai Ç.'den köpeği tutmasını istedi. İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Sezai Ç., Kızıl'ın sağ kulağını ısırarak, kopardı.

    Kızıl, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla kopan kulağıyla birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Kızıl, burada yapılan ilk tedavisinin ardından 'daki hastaneye sevk edildi. Sezai Ç. de polis tarafından gözaltına alındı. Köpeğin, Sezai Ç.'nin akrabasına ait olduğu ve birlikte besledikleri öğrenildi.

    Haberler Güncel Karaman'da akılalmaz olay! Tartışığı postacının kulağını ısırarak kopardı...
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri