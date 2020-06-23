Türkiye yardım elini uzattı. Diyabet hastası küçük kız tedavi altına alındı. Türkmenistan'da yaşayan ve uzun süredir diyabet hastalığı nedeniyle tedavi gören Veysel-Zuhal Aydın çiftinin 9 yaşındaki kızları Nihal Naz Aydın'ın beyninde, sıvı birikmesi anlamına gelen hidrosefali meydana geldi. Kalp, böbrek ve diğer organlarında da sorunlar ortaya çıkan Aydın, 80 gün önce yoğun bakıma alındı.

Baba Aydın, Sağlık Bakanlığı'na mektup yazarak, sağlığında iyileşme olmayan kızını Türkiye'de tedavi ettirmek istediğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı, dün gece Aşkabat'a gönderdiği ambulans uçak ile anne ve kızını alıp, bu sabah Ankara'ya getirdi.