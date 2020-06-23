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    • Yaşam
    • 23.06.2020 Gazete
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    Türkmenistan'da yaşayan la 'ye getirildi!

    yardım elini uzattı. Diyabet hastası küçük kız tedavi altına alındı. Türkmenistan'da yaşayan ve uzun süredir diyabet hastalığı nedeniyle tedavi gören Veysel-Zuhal Aydın çiftinin 9 yaşındaki kızları 'ın beyninde, sıvı birikmesi anlamına gelen hidrosefali meydana geldi. Türkmenistan'da diyabet hastası Nihal Naz Aydın, la Türkiye'ye getirilip, tedaviye alındı.

    Gözün aydın!

    Türkiye yardım elini uzattı. Diyabet hastası küçük kız tedavi altına alındı. Türkmenistan'da yaşayan ve uzun süredir diyabet hastalığı nedeniyle tedavi gören Veysel-Zuhal Aydın çiftinin 9 yaşındaki kızları Nihal Naz Aydın'ın beyninde, sıvı birikmesi anlamına gelen hidrosefali meydana geldi. Kalp, böbrek ve diğer organlarında da sorunlar ortaya çıkan Aydın, 80 gün önce yoğun bakıma alındı.

    Baba Aydın, 'na mektup yazarak, sağlığında iyileşme olmayan kızını 'de tedavi ettirmek istediğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı, dün gece Aşkabat'a gönderdiği ile anne ve kızını alıp, bu sabah Ankara'ya getirdi.

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