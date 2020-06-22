Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.06.2020 06:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.06.2020 06:33
    ABONE OL

    Son dakika: Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar! Yer:

    Son dakika haberi... ’da otomobil şarampole yuvarlanarak takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan kişiler yı ufak sıyrıklarla atlattı.

    Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
    Alınan bilgiye göre, 'un Terme ilçesinde Samsun - Ordu karayolunda seyir etmekte olan 52 FM 017 plakalı otomobil sürücüsü F.M. direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.



    Takla atarak durabilen araçta bulunan F.M. ve T.U. yı hafif sıyrıklarla atlattı. Oto çekici tarafından şarampolden güçlükle çıkartılan otomobil hurdaya döndü.
    Haberler Yaşam Son dakika: Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar! Yer: Samsun
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri