



UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop'un iç kesimleri), Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve batısnın, yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinde yarın bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinde, yarın öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı