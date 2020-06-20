Öz kardeşler arasındaki sular durulmuyor. Ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz ve ablası Seval Öz'ün, tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını ileri sürerek şikayetçi oldukları kardeşi Nazlım Öz, karakola gitti. Ablası Seval Öz'ün kendisini ölümle tehdit edip, kapıları yumrukladığını ileri süren Öz'ün ihbarı ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nazlım Öz
Evin hizmetlisi olayla ilgili tanık oldu. Seval Öz'ün eve girer girmez tehditler savurduğunu, kapıları yumrukladığını anlatıp, 'Aralarında süregelen bir anlaşmazlık mevcuttu. Seval hanım geldikten sonra biz sorun çıkmasın diye odamıza girdik. Kapıları kilitlemek zorunda kaldık. Öldüreceğim diyerek tehditler savurdu' ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Seval Öz
DİLEK YAMAN
Nazlım Öz
Evin hizmetlisi olayla ilgili tanık oldu. Seval Öz'ün eve girer girmez tehditler savurduğunu, kapıları yumrukladığını anlatıp, 'Aralarında süregelen bir anlaşmazlık mevcuttu. Seval hanım geldikten sonra biz sorun çıkmasın diye odamıza girdik. Kapıları kilitlemek zorunda kaldık. Öldüreceğim diyerek tehditler savurdu' ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Seval Öz
DİLEK YAMAN