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    • Yaşam
    • 20.06.2020 Gazete
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    , ve Nazlım Öz arasındaki sular durulmuyor

    Ünlü Kalp Cerrahı ve ablası , kardeşleri Nazlım Öz'den şikayetçi oldu. Genç kadın da, ölümle tehdit edildiğini iddia edip karakola koştu.

    İşin 'Öz'ü karışık!
    Öz kardeşler arasındaki sular durulmuyor. Ünlü kalp cerrahı ve ablası 'ün, tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını ileri sürerek şikayetçi oldukları kardeşi Nazlım Öz, karakola gitti. Ablası Seval Öz'ün kendisini ölümle tehdit edip, kapıları yumrukladığını ileri süren Öz'ün ihbarı ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


    Nazlım Öz

    Evin hizmetlisi olayla ilgili tanık oldu. Seval Öz'ün eve girer girmez tehditler savurduğunu, kapıları yumrukladığını anlatıp, 'Aralarında süregelen bir anlaşmazlık mevcuttu. Seval hanım geldikten sonra biz sorun çıkmasın diye odamıza girdik. Kapıları kilitlemek zorunda kaldık. Öldüreceğim diyerek tehditler savurdu' ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


    Seval Öz

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