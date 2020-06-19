İstanbul'da yıldırım çarpan yaşlı adam öldü

Yaşanan olayı anlatan kafe çalışanı, "Torunuyla birlikte burada geziyormuş, Yıldırım çarptı. Kafeye aldık müdahale ettik ama kurtaramadık. Kızını ziyarete gelmiş Bakırköy'de oturuyormuş normalde. Ecel onu burada yakaladı. 70 yaşlarında biriydi. Torununun durumu iyi şoka girmişti sadece" diye konuştu.