Cumhuriyet Savcısı, 'itildi' dedi! İkinci Şule Çet davasında iki müebbet istendi

İkinci Şule Çet davasında istenen cezalar belli oldu. Küçükçekmece'de 14 katlı rezidansın 9. katından düşen Ebru Erdem'in (17) ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede Serdar Taş'ın (22) bir arkadaşının evine davet ettiği Erdem'e uyuşturucu içirdikten sonra cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı ve kızın ondan kurtulmak amacıyla pencere camına çıktığı sırada aralarında yaşanan arbedede Sertar Taş'ın ittirmesi sonucu pencereden düşerek öldüğü açıklandı.
Ebru Erdem, henüz 17 yaşındaydı. Şüpheli bir şekilde öldü.
OSMAN ASİLTÜRK
Ebru Erdem, henüz 17 yaşındaydı. Şüpheli bir şekilde öldü.
OSMAN ASİLTÜRK