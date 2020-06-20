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    • Yaşam
    • 20.06.2020 Gazete
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    Cumhuriyet Savcısı, 'itildi' dedi! İkinci Şule Çet davasında iki müebbet istendi

    ’da 17 yaşındaki , bir rezidanstan düşerek yaşamını yitirdi. Sanık ’ın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi...

    Katile müebbet!
    İkinci Şule Çet davasında istenen cezalar belli oldu. 'de 14 katlı rezidansın 9. katından düşen 'in (17) ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede 'ın (22) bir arkadaşının evine davet ettiği Erdem'e uyuşturucu içirdikten sonra cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı ve kızın ondan kurtulmak amacıyla pencere camına çıktığı sırada aralarında yaşanan arbedede Sertar Taş'ın ittirmesi sonucu pencereden düşerek öldüğü açıklandı.



    Ebru Erdem, henüz 17 yaşındaydı. Şüpheli bir şekilde öldü.

    OSMAN ASİLTÜRK
    Haberler Yaşam Cumhuriyet Savcısı, 'itildi' dedi! İkinci Şule Çet davasında iki müebbet istendi
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