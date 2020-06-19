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    • 19.06.2020 09:26
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    • 19.06.2020 09:26
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    'da 3 aracın karıştığı da çok sayıda yaralı var

    'un Çarşamba ilçesinde et, kamyon ve ticari aracın karıştığı sında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    3 aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı

    Hasan Hemşinli idaresindeki 55 LM 683 plakalı et, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Cayvar Mahallesi mevkisinde önünde seyreden Hamit Aksoy'un kullandığı 55 FD 807 plakalı kamyona çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle 55 FD 807 plakalı kamyon şarampole devrildi. Cemal Kahraman yönetimindeki 34 PH 5885 plakalı hafif da ters dönen e çarpmamak için sürücünün manevra yapması üzerine yol kenarına devrildi.

    da, Hasan Hemşinli, Cemal Kahraman, Özcan Yılmaz, Bahaittin Kahraman, Alaattin Kazan ve Murat Kazan yaralandı.

    Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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