MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.