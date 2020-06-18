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    • 19.06.2020 06:50
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    | den kritik uyarı! Sıcaklıklar düşüyor! | 19 Haziran 2020

    Son dakika tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlerde Marmara, İç Ege, ’in iç kesimleri, , , Karadeniz, ’nun kuzey ve batısına sağanak yağış uyarısında bulundu. Haziran ayından beri mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Tekirdağ ve Samsun'un doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²), Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

    MARMARA
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

    EDİRNE 18°C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL 20°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    KIRKLARELİ 16°C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ 19°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    EGE
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ 20°C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR 22°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KÜTAHYA 14°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA 15°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye çevreleri ile zamanla Doğu Akdeniz ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

    ADANA 20°C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA 20°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY 21°C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA 15°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Yozgat, Sivas, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

    ANKARA 14°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu kesimleri ile bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR 14°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA 16°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    NİĞDE 11°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 11°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE 16°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU 12°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 19°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²), Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

    ORDU 20°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

    SAMSUN 19°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    TOKAT 16°C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    TRABZON 20°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 8°C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 9°C, 21°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatleri ile bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 16°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    VAN 12°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 15°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP 17°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SİİRT 21°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA 20°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Sıcaklıklar düşüyor! | 19 Haziran 2020
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