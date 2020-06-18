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    • Yaşam
    • 18.06.2020 11:52
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    • 18.06.2020 12:00
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    Son dakika : 'den İstanbul için : "Sel ve su baskınına karşı dikkatli olun!"

    Son dakika haberi... nu araştıran vatandaşlara beklenen haber 'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada birçok ilimizde sağanak yağış görüleceği belirtildi. Öte yandan İstanbul için verildi. Peki bugün hangi illerimizde yağmur var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son dakika tahminleri.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esecek.



    İstanbul için ise Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 24



    İstanbul: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 26

    İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

    Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



    Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

    Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25



    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



    Erzurum: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

    Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37
    Haberler Yaşam Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den İstanbul için sarı alarm: "Sel ve su baskınına karşı dikkatli olun!"
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