Dükkanı yağmalamaya geldi! Hayatının şokunu yaşadı! Kalçadan tam isabet

İstanbul Fatih'te temizlik malzemesi ticareti işiyle uğraşan Ali G.'nin dükkânına geçtiğimiz aylarda iddiaya göre, yaşlı adamın borçlu olduğu bir senedin tahsili için üç kişi geldi.

63 yaşındaki tüccar, tarafların söz konusu senetle bir alakası olmadığını belirtip, parayı ödemeyi reddetti. Bunun üzerine alacaklı olduğunu iddia eden Recep Y. ve Ayhan G., yaşlı adamı ölümle tehdit etmeye başladı. Oturduğu evin fotoğraflarını çekerek takip ettikleri Ali G.'yi ve ailesini ölümle tehdit ettiler.

BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADI

Yaşlı adam kendisini ölümle tehdit ederek yağmalamaya çalışan şahıslar hakkında şikayetçi olsa da bu şikayet şüphelileri yıldırmadı ve yaşlı adamı tehdit etmeye devam ettiler. Bunun üzerine Ali G. Kendisini korumak için bir adet silah satın aldı ve dükkânında muhafaza etmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda, Recep Y. ve Ayhan G. yaşlı adamın dükkanına geldi.

Taraflar arasında yaşanan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü ve Ayhan G., Ali G.'ye cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı.





EV HAPSİ VERİLDİ

Kendisini korumak için masanın altında bulunan silahı çıkartan yaşlı esnaf, silahla kendisine saldıran Ayhan G.'ye bir el ateş etti. Genç adam, kalçasından vuruldu. Dükkan içinde yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan tüccar Ali G., kendisine saldırdıklarını ölümle tehdit edildiğini olay günü de şikayetçi olduğu şahısların kendisini yağmalamak istediğini beyan etti. İfadesi ardından tutuklanma talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ali G., Hakimlik tarafından ev hapsi ile Adli kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dilek Yaman/Sabah