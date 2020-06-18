Elazığ'da Mikail K. (63), kendisiyle görüşmek istemeyen kızı Merve K.'yi (20) tabancayla vurarak öldürdü. Aynı silahla kendisini de ağır yaralayan Mikail K., hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kızın geçtiğimiz Şubat ayında, Ankara'da babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız ile ilgili yaptığı paylaşım yürekleri burktu. Merve K.'nın mesajında 'Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor. Her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız siz de keşke' diye yazdığı görüldü.