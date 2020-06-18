Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    'da baba dehşeti! Öldürülen 'nin sosyal medya paylaşımı yürekleri burktu

    Mikail K., kendisiyle görüşmek istemeyen kızı ’yi öldürdü. Genç kızın, Şubat’ta babası tarafından öldürülen için yaptığı paylaşım yürekleri burktu.

    Baba dehşeti

    Elazığ'da Mikail K. (63), kendisiyle görüşmek istemeyen kızı K.'yi (20) tabancayla vurarak öldürdü. Aynı silahla kendisini de ağır yaralayan Mikail K., hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kızın geçtiğimiz Şubat ayında, 'da babası tarafından öldürülen ile ilgili yaptığı paylaşım yürekleri burktu. Merve K.'nın mesajında 'Bir baba düşünün gözünü kırpmadan kızını öldürüyor. Her şeyi örnek gösterdiniz de çocukları için canını verecek babaları örnek alsaydınız siz de keşke' diye yazdığı görüldü.

    Haberler Yaşam Elazığ'da baba dehşeti! Öldürülen Merve'nin sosyal medya paylaşımı yürekleri burktu
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri