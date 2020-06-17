İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından LGS hakkında açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, bu hafta sonu yapılacak Liselere Giriş Sınavı öncesi nüfus müdürlüklerinin açık olacağı ifade edildi.

"Liselere Geçiş Sınavına (LGS) Girecek Öğrencilerimizin T.C. Kimlik Kartı Başvuruları İçin 20 Haziran Cumartesi Günü Nüfus Müdürlüklerinin Açık Bulundurulmasına İlişkin Duyuru" başlığı ile yapılan açıklamada , LGS 'ye girecek öğrenciler ile ailelerine şu uyarılar yapıldı: