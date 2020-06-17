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    • 17.06.2020 21:55
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    20 Haziran Cumartesi günü Nüfus Müdürlükleri açık olacak mı? 'nden açıklaması

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada 20 Haziran günü saat 07,00 ile 10,00 arasında il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağı ifade edildi.

    Nüfus Müdürlüğü'nden LGS açıklaması

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hakkında açıklama yapıldı.

    Yapılan açıklamada, bu hafta sonu yapılacak Liselere Giriş Sınavı öncesi nüfus müdürlüklerinin açık olacağı ifade edildi.

    "Liselere Geçiş Sınavına (LGS) Girecek Öğrencilerimizin T.C. Kimlik Kartı Başvuruları İçin 20 Haziran Cumartesi Günü Nüfus Müdürlüklerinin Açık Bulundurulmasına İlişkin Duyuru" başlığı ile yapılan açıklamada , LGS 'ye girecek öğrenciler ile ailelerine şu uyarılar yapıldı:

    Haberler Yaşam 20 Haziran Cumartesi günü Nüfus Müdürlükleri açık olacak mı? Nüfus Müdürlüğü'nden LGS açıklaması
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