



Olayın duyulmasının ardından Twitter'da 20 binden fazla kişi, "Mehmet H. tutuklansın" paylaşımında bulundu. Kullanıcılar, "Ne görmeye, ne duymaya dayanabiliyor insan... Yazıklar olsun", "Hayvanı koruma yasası hemen şimdi", "Konuşamıyorlar, şikâyet etmiyorlar diye her şey yolunda mı sanıyorsunuz? Vicdanı olana çığlıktır onların sessizliği..." yorumlarıyla tepkilerini gösterdi. Haykonfed Başkanı Haydar Özkan da, "Bu korkunç olay hepimizi derinden etkiledi. Ne söylesek boş, hayvanı koruma kanunu çıkmadığı takdirde bu tip olayları yapan kişiler ufak cezalarla kurtulacak. Hayvanların canı var, hapis cezaları verilmesi gerekiyor" dedi.