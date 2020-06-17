HAVA DURUMU | Meteorolojiden kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 18 Haziran 2020

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinde bölgenin doğusu ile Tekirdağ ile Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.