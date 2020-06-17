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    • Yaşam
    • 17.06.2020 Gazete
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    ’ın ’ı ile aldattığı iddiası ortaya atıldı

    İngiltere Kraliyet Ailesi karıştı. ’ın, eşi ’ı üçüncü çocuğu 'e hamileyken ile aldattığı iddiası ortaya atıldı...

    'Kral'ihanet!
    Prens William'ın eşi 'ı hamileykren ile aldattığı iddia edildi. İtalyan medyası ikinci kez bu konuyu gündeme getirdi. William'ın, Middleton'ı üçüncü çocuğu 'e hamileyken Rose Hanbury ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Daha önceki iddialarda 'ın avukatları hukuki süreci başlatmıştı. Avukatlar, dedikodulara karşı harekete geçip haberi yayınlayan In Touch Weekly dergisine dava açmıştı. Kraliyet ailesinin aristokratik komşuları Cholmondeley ailesinden Rose Hanbury ile Prens William'ın eski arkadaş olduklarına da dikkat çekildi.




    ESKİ ARKADAŞLAR
    Rose Hanbury ile Prens William'ın eski arkadaş oldukları biliniyor.
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