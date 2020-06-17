Prens William'ın eşi Kate Middleton'ı hamileykren Rose Hanbury ile aldattığı iddia edildi. İtalyan medyası ikinci kez bu konuyu gündeme getirdi. William'ın, Middleton'ı üçüncü çocuğu Prens Louis'e hamileyken Rose Hanbury ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Daha önceki iddialarda Prens William'ın avukatları hukuki süreci başlatmıştı. Avukatlar, dedikodulara karşı harekete geçip haberi yayınlayan In Touch Weekly dergisine dava açmıştı. Kraliyet ailesinin aristokratik komşuları Cholmondeley ailesinden Rose Hanbury ile Prens William'ın eski arkadaş olduklarına da dikkat çekildi.
ESKİ ARKADAŞLAR
Rose Hanbury ile Prens William'ın eski arkadaş oldukları biliniyor.
ESKİ ARKADAŞLAR
Rose Hanbury ile Prens William'ın eski arkadaş oldukları biliniyor.