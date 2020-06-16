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    • 17.06.2020 06:31
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    • 17.06.2020 06:31
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    'da 18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi

    ’nın Yenimahalle ilçesinde giriş katında bulunan daire içerisinde çatlaklar oluşan 36 katlı bina, ve belediye ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çökme riskine karşı tahliye edildi.

    18 katlı bina çökme riskine karşı tahliye edildi

    Olay, gece geç saatlerde 'nın Yenimahalle ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi 1081. Cadde'de bulunan Manzara Evleri'nde meydana geldi. Binanın giriş katındaki dairesinin duvarlarındaki çatlakları fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis, ve belediye ekipleri sevk edildi.

    18 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ
    Binada inceleme yapan ekipler, çökme riskine karşı tahliye kararı verdi. Bina sakinlerinin tek tek kapıları çalınarak uyarılmasının ardından tahliye edilen apartmandaki 5 daireden 35 kişi sığınma talebinde bulundu.

    Tahliye edilen bina sakinlerinden bir kısmı çevredeki yakınlarının evlerine giderken 5 dairede oturan toplam 35 kişi de sığınma taleplerinin ardından geceyi geçirmek için ekiplerin yönlendirdiği otellere gitti.

    Öte yandan bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binaya girişleri de yasakladı. Olaya ilişkin son durum, ekiplerin yapacağı incelemenin ardından netlik kazanacak.

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