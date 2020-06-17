İstanbul'da yaşayan, 8 yaşından beri miyop olan ve gözlük kullanan İpek Filiz 18 yaşına geldiğinde her iki gözde ani görme kaybı şikayetiyle gittiği doktorlar ona iki gözünü kaybedebileceğini söyledi. Dünyası başına yıkılan Filiz, "Çok endişe ettim. O gün çok üzüldüm ve ağladım" diyor. Doğru yöntem kullanılarak yapılan ameliyat sayesinde retina yırtıklarına bağlı dekolmandan kurtulan genç kız, çok mutlu olduğunu söyledi.
Uzman Prof. Dr. Sinan Tatlıpınar, hastalığın 10 binde 1 kişide görüldüğünü belirtti.
Uzman Prof. Dr. Sinan Tatlıpınar, hastalığın 10 binde 1 kişide görüldüğünü belirtti.