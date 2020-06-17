Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    'da “İki gözünü de kaybedebilirsin” denilen hasta operasyonla kurtuldu

    'da yaşayan, 8 yaşından beri miyop olan ve gözlük kullanan geldiğinde her iki gözde ani görme kaybı şikayetiyle gittiği doktorlar ona iki gözünü kaybedebileceğini söyledi.

    İki gözüm!
    İstanbul'da yaşayan, 8 yaşından beri miyop olan ve gözlük kullanan geldiğinde her iki gözde ani görme kaybı şikayetiyle gittiği doktorlar ona iki gözünü kaybedebileceğini söyledi. Dünyası başına yıkılan Filiz, "Çok endişe ettim. O gün çok üzüldüm ve ağladım" diyor. Doğru yöntem kullanılarak yapılan ameliyat sayesinde retina yırtıklarına bağlı dekolmandan kurtulan genç kız, çok mutlu olduğunu söyledi.



    Uzman Prof. Dr. Sinan Tatlıpınar, hastalığın 10 binde 1 kişide görüldüğünü belirtti.
    Haberler Yaşam İstanbul'da “İki gözünü de kaybedebilirsin” denilen hasta operasyonla kurtuldu
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri