Aslan iddiaları çobanları korkutuyor. Endişeli bekleyiş sürüyor. Çorum'da sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, büyükbaşlara saldıran hayvanın aslan olduğunu, cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti. 2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerini, aslana benzeyen yabani bir hayvan gördüklerini öne sürdü. 2 kardeş ise aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti. Başlatılan arama çalışmalarında, herhangi bir bulguya rastlanmadı. Çobanlar, korktuklarını belirtti.