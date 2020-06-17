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    • Yaşam
    • 17.06.2020 Gazete
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    'da aslan korkusu!

    Aslan iddiaları çobanları korkutuyor. sürüyor. 'da sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısında telef oldu. uyruklu çobanı, büyükbaşlara saldıran hayvanın aslan olduğunu, cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti. Çobanlar, korku ve endişe yaşadıklarını belirtti...

    Aslan korkusu!
    Aslan iddiaları çobanları korkutuyor. sürüyor. 'da sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısında telef oldu. uyruklu çobanı, büyükbaşlara saldıran hayvanın aslan olduğunu, cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti. 2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerini, aslana benzeyen yabani bir hayvan gördüklerini öne sürdü. 2 kardeş ise aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti. Başlatılan arama çalışmalarında, herhangi bir bulguya rastlanmadı. Çobanlar, korktuklarını belirtti.


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