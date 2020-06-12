Çorum'da "aslan" iddiası ortalığı ayağa kaldırmıştı! Jandarma ve avcılar iz sürecek

"ASLANI KOMŞU KÖYDEKİ BAZI VATANDAŞLAR DA GÖRMÜŞ"

Köy muhtarı Hasan Durak da bölgede dört gün önce başlayan aslan görülme iddiasının sürdüğünü belirterek, "Bizim heyecanlı ve tedirgin bekleyişimiz sürerken, komşu köyümüz olan Köpüklü'den bir duyum aldık. Aslanı komşu köydeki bazı vatandaşlar da görmüş. Jandarma ekipleri de o istikamete doğru aramalarını yoğunlaştırdı." diye konuştu.