Çorum'da "aslan" iddiası ortalığı ayağa kaldırmıştı! Jandarma ve avcılar iz sürecek
Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyü kırsalında görüldüğü iddia edilen aslanın bulunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince jandarma ve avcıların da katılımıyla iz sürme çalışması yapılacak. Aslanın görüldüğü iddia edilen arazide keşif yapan jandarma ekipleri, drone ile havadan bölgeyi taradı. İşte Çorum'u ayağa kaldıran haberin detayları...
Aslanın görüldüğü iddia edilen arazide keşif yapan jandarma ekipleri, drone ile havadan bölgeyi taradı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye yerleştirdikleri fotokapanları yarın yeniden kontrol edeceklerini, ayrıca bölgede arama tarama çalışması yapacaklarını söyledi.
"ASLANI KOMŞU KÖYDEKİ BAZI VATANDAŞLAR DA GÖRMÜŞ"
Köy muhtarı Hasan Durak da bölgede dört gün önce başlayan aslan görülme iddiasının sürdüğünü belirterek, "Bizim heyecanlı ve tedirgin bekleyişimiz sürerken, komşu köyümüz olan Köpüklü'den bir duyum aldık. Aslanı komşu köydeki bazı vatandaşlar da görmüş. Jandarma ekipleri de o istikamete doğru aramalarını yoğunlaştırdı." diye konuştu.