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Çorum'da "aslan" iddiası ortalığı ayağa kaldırmıştı! Jandarma ve avcılar iz sürecek

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyü kırsalında görüldüğü iddia edilen aslanın bulunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince jandarma ve avcıların da katılımıyla iz sürme çalışması yapılacak. Aslanın görüldüğü iddia edilen arazide keşif yapan jandarma ekipleri, drone ile havadan bölgeyi taradı. İşte Çorum'u ayağa kaldıran haberin detayları...

12.06.2020 17:51 - Son Güncelleme: 12.06.2020 17:58
Çorum'da aslan iddiası ortalığı ayağa kaldırmıştı! Jandarma ve avcılar iz sürecek

Çorum'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Bayat ilçesinin Aşağı Emirhalil köyü kırsalında dört gün önce aslan görüldüğü iddiası üzerine bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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Çorum'da aslan iddiası ortalığı ayağa kaldırmıştı! Jandarma ve avcılar iz sürecek

Vatandaşların heyecanlı bekleyişinin sürdüğü köy ve çevresinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün araştırmalarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışma yaptı.

Çorum'da aslan iddiası ortalığı ayağa kaldırmıştı! Jandarma ve avcılar iz sürecek

Aslanın görüldüğü iddia edilen arazide keşif yapan jandarma ekipleri, drone ile havadan bölgeyi taradı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye yerleştirdikleri fotokapanları yarın yeniden kontrol edeceklerini, ayrıca bölgede arama tarama çalışması yapacaklarını söyledi.

Çorum'da aslan iddiası ortalığı ayağa kaldırmıştı! Jandarma ve avcılar iz sürecek

Bölgede aslan bulunması ihtimalinin söz konusu olmamasına rağmen vatandaşların ısrarları ve iddialarının araştırıldığını dile getiren Gözler, "Yarın jandarma ve avcılarımızla arazide aslanın izinin sürülmesi için çalışma yapacağız." dedi.

Çorum'da aslan iddiası ortalığı ayağa kaldırmıştı! Jandarma ve avcılar iz sürecek

"ASLANI KOMŞU KÖYDEKİ BAZI VATANDAŞLAR DA GÖRMÜŞ"
Köy muhtarı Hasan Durak da bölgede dört gün önce başlayan aslan görülme iddiasının sürdüğünü belirterek, "Bizim heyecanlı ve tedirgin bekleyişimiz sürerken, komşu köyümüz olan Köpüklü'den bir duyum aldık. Aslanı komşu köydeki bazı vatandaşlar da görmüş. Jandarma ekipleri de o istikamete doğru aramalarını yoğunlaştırdı." diye konuştu.

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