Cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' fanatiği çıktı. Ünlü iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, önceki gün Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programdan bir bölüm paylaştı.

Sabancı Çetindoğan, Uşak'tan gelen yarışmacı Akın Yeniceli'nin yarıştığı bölümle ilgili yorumda bulundu. Ünlü iş insanının 'itaat, azim ve sabır' yorumuyla paylaştığı ve yarışmacıyı övdüğü videoyu Arzu Sabancı, İnci Aksoy, Dilek Hanif ve Filiz Akın gibi isimler de beğendi.



Ünlü iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, yarışmacının videosunu, 'itaat, azim ve sabır' yorumuyla paylaştı.

Arzu Sabancı da videoya, 'Hem başarılı hem esprili' yorumunu yaparken Filiz Akın, 'Sabah sabah iyi geldi. Hem başarılı hem azimli. Mizah yeteneği de çok iyi. En az bir madalya da bunu haketti" dedi.

İLKER GEZİCİ