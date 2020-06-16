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    • Yaşam
    • 16.06.2020 Gazete
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    Sosyete 'Kim Milyoner Olmak İster?' hayranı çıktı! o bölümü paylaştı

    Cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' fanatiği çıktı. , programdan bir bölüm paylaştı

    Milyonerler hayran!

    Cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' fanatiği çıktı. Ünlü iş insanı , önceki gün 'nun sunduğu programdan bir bölüm paylaştı.

    Sabancı Çetindoğan, 'tan gelen yarışmacı 'nin yarıştığı bölümle ilgili yorumda bulundu. Ünlü iş insanının 'itaat, azim ve sabır' yorumuyla paylaştığı ve yarışmacıyı övdüğü videoyu , İnci Aksoy, ve gibi isimler de beğendi.


    Ünlü iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan, yarışmacının videosunu, 'itaat, azim ve sabır' yorumuyla paylaştı.

    Arzu Sabancı da videoya, 'Hem başarılı hem esprili' yorumunu yaparken Filiz Akın, 'Sabah sabah iyi geldi. Hem başarılı hem azimli. Mizah yeteneği de çok iyi. En az bir madalya da bunu haketti" dedi.

    İLKER GEZİCİ

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