NehirdE boğulan genç adam, Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı. Olay 28 Mayıs'ta ABD'de yaşandı. Amerika'ya giden Umut Felik (27), 4 arkadaşı ile birlikte Webb Tract'in kuzeyindeki San Joanquin Nehri'ne gitti.

Bir süre sonra gözden kayboldu. 3 gün sonra cesedine ulaşıldı. Felik'in cenazesi, dün memleketi Çorum'un Kargı İlçesi'ne getirildi. Felik için, evlerinin önünde helallik alındı. Halası Filiz Meydankaş, baba Ahmet Felik'in yanından bir an olsun ayrılmadı. Camide, sosyal mesafeye uyularak saf tutuldu. Felik, Kargı Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Baba Ahmet Felik, ayakta durmakta zorlandı.