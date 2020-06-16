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    • Yaşam
    • 16.06.2020 Gazete
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    ’de nehirde boğulan 'da son yolculuğuna uğurlandı

    ’de okuyan , girdiği nehirde boğularak hayatını kaybetti. 3 gün sonra cesedine ulaşıldı. Memleketi ’da gözyaşları arasında toprağa verildi

    Elveda Umut!

    NehirdE boğulan genç adam, 'da son yolculuğuna uğurlandı. Olay 28 Mayıs'ta 'de yaşandı. Amerika'ya giden (27), 4 arkadaşı ile birlikte Webb Tract'in kuzeyindeki San Joanquin Nehri'ne gitti.

    Bir süre sonra gözden kayboldu. 3 gün sonra cesedine ulaşıldı. Felik'in cenazesi, dün memleketi Çorum'un Kargı İlçesi'ne getirildi. Felik için, evlerinin önünde helallik alındı. Halası Filiz Meydankaş, baba 'in yanından bir an olsun ayrılmadı. Camide, sosyal mesafeye uyularak saf tutuldu. Felik, Kargı Asri Mezarlığı'na defnedildi.

    Baba Ahmet Felik, ayakta durmakta zorlandı.

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