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    • Yaşam
    • 16.06.2020 14:42
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    • 16.06.2020 14:42
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    Koronavirüsten korunmak için okul ve iş yerlerinde sıcaklık artırılmalı uyarısı geldi

    ’de bilim insanlarının hükümete verdiği tavsiye belgesinde, ten (Covid-19) korunmak için iş yerleri ve okul binalarındaki sıcaklığın artırılmasını önerdi. Araştırmalar, hava sıcaklığı yükseldiğinde virüsün yüzeylere tutunmasını sağlayan yapıların parçalandığını belirtti.

    Uygulanırsa virüsün yapısı bozuluyor!

    Bilim insanları, binalardaki sıcaklığı artırmanın ün yayılımını yavaşlatabileceğini açıkladı. 'nin bilimsel danışmanlık kırılu , sıcak havalarda virüs katı yüzeylerde daha az hayatta kaldığına dair kanıtların olduğunu açıkladı.

    Öte yandan, daha önce yapılan çalışmalarda da yeni tip corona virüsün akrabası SARS'ın da sıcak ortamlarda etkisini yitirdiği görülmüştü.

    VİRÜSÜN YAPISINI BOZUYOR

    Bilim insanları İngiliz hükümetine verdiği tavsiyede işyerlerinde ve okullarda sıcaklığın artırılmasının Covid-19'un yayılımını önlemede etkili olacağını açıkladı. Araştırmacılar, virüsün daha yüksek sıcaklıklarda zayıflamasının nedeni, ısı enerjisi aldıkça moleküller arasındaki bağların bozulması olarak gösterdi.

    SAGE'in 12 Mayıs'ta yapılan ve dün yayımlanan 35. toplantısının tutanaklarında, "Tipik iç mekanlarda, yüksek sıcaklık ve nem ortamında corona virüsün daha az kararlı, düşük sıcaklıklarda ise çok kararlı olduğuna dair bazı kanıtlar bulunuyor. Kuruluşlar, güçlü havalandırma sitemiyle birlikte yüksek sıcaklık ve nemlendirme de sağlamalı" ifadeleri yer aldı.

    Ancak, Bath Üniversitesi'nden Dr.Andrew Preston, corona virüsün 38 dereceden daha yüksek sıcaklıklara dayanabildiğini ve ofiste virüsü öldürebilecek sıcaklığın çalışanlar tarafından tolere edilmesinin imkansız olduğunu belirtti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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