Koronavirüsten korunmak için okul ve iş yerlerinde sıcaklık artırılmalı uyarısı geldi

Bilim insanları, binalardaki sıcaklığı artırmanın yeni tip corona virüsün yayılımını yavaşlatabileceğini açıkladı. İngiltere'nin bilimsel danışmanlık kırılu SAGE, sıcak havalarda virüs katı yüzeylerde daha az hayatta kaldığına dair kanıtların olduğunu açıkladı.



Öte yandan, daha önce yapılan çalışmalarda da yeni tip corona virüsün akrabası SARS'ın da sıcak ortamlarda etkisini yitirdiği görülmüştü.

VİRÜSÜN YAPISINI BOZUYOR

Bilim insanları İngiliz hükümetine verdiği tavsiyede işyerlerinde ve okullarda sıcaklığın artırılmasının Covid-19'un yayılımını önlemede etkili olacağını açıkladı. Araştırmacılar, virüsün daha yüksek sıcaklıklarda zayıflamasının nedeni, ısı enerjisi aldıkça moleküller arasındaki bağların bozulması olarak gösterdi.



SAGE'in 12 Mayıs'ta yapılan ve dün yayımlanan 35. toplantısının tutanaklarında, "Tipik iç mekanlarda, yüksek sıcaklık ve nem ortamında corona virüsün daha az kararlı, düşük sıcaklıklarda ise çok kararlı olduğuna dair bazı kanıtlar bulunuyor. Kuruluşlar, güçlü havalandırma sitemiyle birlikte yüksek sıcaklık ve nemlendirme de sağlamalı" ifadeleri yer aldı.



Ancak, Bath Üniversitesi'nden Dr.Andrew Preston, corona virüsün 38 dereceden daha yüksek sıcaklıklara dayanabildiğini ve ofiste virüsü öldürebilecek sıcaklığın çalışanlar tarafından tolere edilmesinin imkansız olduğunu belirtti.