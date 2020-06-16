HAVA DURUMU | Meteorolojiden Marmara Bölgesine kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 17 Haziran 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya Kesimi, İç Ege, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik ve Bursa çevreleri, İstanbul'un batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Edirne ve Kırklereli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Bursa, Bilecik çevreleri, İstanbul'un batı kesimleri ve Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 18°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 19°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 20°C, 31°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 15°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra kuzeyinin yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğu kesimlerini ve Ankara'nın batı ilçeleri, bugün bölgenin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri, bugün öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
NİĞDE 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, y öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 16°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 14°C, 27°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 24°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 23°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu