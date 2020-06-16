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    • 17.06.2020 07:07
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    | Meteorolojiden Marmara Bölgesine kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 17 Haziran 2020

    Son dakika tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. tarafından yayınlanan tahminlerde Trakya Kesimi, , 'in toroslar mevkii, 'nun kuzey ve doğusu, 'in iç kesimleri, 'nun kuzeyi ile ve çevreleri, 'un batı ilçeleri ve 'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar…

    HAVA DURUMU | Meteorolojiden Marmara Bölgesine kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 17 Haziran 2020

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya Kesimi, İç Ege, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik ve Bursa çevreleri, İstanbul'un batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA DURUMU | Meteorolojiden Marmara Bölgesine kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 17 Haziran 2020

    Yağışların Edirne ve Kırklereli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden Marmara Bölgesine kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 17 Haziran 2020

    MARMARA
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Bursa, Bilecik çevreleri, İstanbul'un batı kesimleri ve Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    EDİRNE 18°C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    İSTANBUL 19°C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 16°C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    KOCAELİ 20°C, 31°C
    Parçalı bulutlu
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden Marmara Bölgesine kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 17 Haziran 2020

    HAVA DURUMU | Meteorolojiden Marmara Bölgesine kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 17 Haziran 2020

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 22°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KÜTAHYA 13°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MANİSA 19°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MUĞLA 15°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden Marmara Bölgesine kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 17 Haziran 2020

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 20°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra kuzeyinin yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ANTALYA 21°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY 20°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA 16°C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden Marmara Bölgesine kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 17 Haziran 2020

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğu kesimlerini ve Ankara'nın batı ilçeleri, bugün bölgenin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 15°C, 28°C
    Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri, bugün öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR 16°C, 29°C
    Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA 16°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    NİĞDE 14°C, 30°C
    Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden Marmara Bölgesine kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 17 Haziran 2020

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 14°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, y öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DÜZCE 18°C, 30°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU 12°C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 20°C, 25°C
    Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 15°C, 34°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 20°C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    TOKAT 16°C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON 21°C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu
    HAVA DURUMU | Meteorolojiden Marmara Bölgesine kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 17 Haziran 2020

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 11°C, 26°C
    Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS 9°C, 26°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA 15°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN 14°C, 27°C
    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 21°C, 38°C
    Parçalı ve az bulutlu

    GAZİANTEP 20°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT 24°C, 36°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ŞANLIURFA 23°C, 40°C
    Parçalı ve az bulutlu
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden Marmara Bölgesine kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 17 Haziran 2020
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