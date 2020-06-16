HAVA DURUMU | Meteorolojiden Marmara Bölgesine kritik uyarı! Sağanak yağış geliyor | 17 Haziran 2020

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile Bursa, Bilecik çevreleri, İstanbul'un batı kesimleri ve Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 19°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 20°C, 31°C

Parçalı bulutlu