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    • Yaşam
    • 16.06.2020 Gazete
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    Cebinde 1 lira yoktu içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti

    Cebinde metelik yoktu. Can sıkıntısından bankta oturdu. İçinde servet olan bir çanta buldu. Kuruşuna dokunmadan sahibiyle buluşturdu. İşte Takvim Gazetesi’nin 16 Haziran 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz haberler…

    İşte insan
    Cebinde metelik yoktu. Can sıkıntısından bankta oturdu. İçinde servet olan bir çanta buldu. Kuruşuna dokunmadan sahibiyle buluşturdu.






    , üç aydır işsiz... İçinde 20 bin TL ve bilezikleri bulunan çantaya kavuştu.


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