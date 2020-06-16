Cebinde 1 lira yoktu içinde 20 bin lira olan çantayı sahibine teslim etti

Cebinde metelik yoktu. Can sıkıntısından bankta oturdu. İçinde servet olan bir çanta buldu. Kuruşuna dokunmadan sahibiyle buluşturdu.
Karamürselli Muharrem Çıtanak, üç aydır işsiz... İçinde 20 bin TL ve bilezikleri bulunan çantaya kavuştu.
KELEK ATMADI
Corona, Japonya'da Densuke karpuzunu olumsuz etkiledi. Açık artırmada 6 bin dolar olan fiyatı, 2 bine indi!
Karamürselli Muharrem Çıtanak, üç aydır işsiz... İçinde 20 bin TL ve bilezikleri bulunan çantaya kavuştu.
KELEK ATMADI
Corona, Japonya'da Densuke karpuzunu olumsuz etkiledi. Açık artırmada 6 bin dolar olan fiyatı, 2 bine indi!