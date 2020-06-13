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    • Yaşam
    • 13.06.2020 Gazete
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    İlik nakliyle hayata tutunan dört yaşındaki Çağan Dumanlı Covid-19’u da atlattı

    ’de 4 yaşındaki Çağan Dumanlı, ‘bağışıklık yetmezliği’ni ilik nakliyle yendi. Yakalandığı Covid-19'a da direndi. İyileşip evine gönderildi.

    Bir 'Nefes' hayat
    'de 4 yaşındaki Çağan Dumanlı, 'bağışıklık yetmezliği'ni ilik nakliyle yendi.



    Yakalandığı Covid-19'a da direndi. İyileşip evine gönderildi.

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    Haberler Yaşam İlik nakliyle hayata tutunan dört yaşındaki Çağan Nefes Dumanlı Covid-19’u da atlattı
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