İzmir'de 4 yaşındaki Çağan Nefes Dumanlı, 'bağışıklık yetmezliği'ni ilik nakliyle yendi.
Yakalandığı Covid-19'a da direndi. İyileşip evine gönderildi.
KARAVANTİNA!
Karavanla dünya turuna çıkan Duyan ailesi, 30 ülke gezdi. Portekiz'de salgın başgösterdi.
Aile 3 aydır karantinada...
İLACI BULDUK
Sanayi Bakanı Varank, açıkladı: Covid-19'a karşı yerli ve milli ilacı ürettik. Tedavide kullanılmasını ve ihracatını planlıyoruz.
Yakalandığı Covid-19'a da direndi. İyileşip evine gönderildi.
KARAVANTİNA!
Karavanla dünya turuna çıkan Duyan ailesi, 30 ülke gezdi. Portekiz'de salgın başgösterdi.
Aile 3 aydır karantinada...
İLACI BULDUK
Sanayi Bakanı Varank, açıkladı: Covid-19'a karşı yerli ve milli ilacı ürettik. Tedavide kullanılmasını ve ihracatını planlıyoruz.