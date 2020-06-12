Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.06.2020 10:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2020 10:55
    ABONE OL

    Son dakika: ’da nin musluklarını çalan tutuklandı

    Son dakika haberi... ’da bir nin abdesthanesine giren maskeli şahsın, muslukları ayağıyla kırarak saniyeler içinde çaldığı tespit edilmişti. ‘Pes’ dedirten lık anı güvenlik kameralarına yansımıştı. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında hırsız yakalandı. Tutuklanan hırsızın muslukları başka bir şüpheliye sattığı belirlendi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

    Caminin musluklarını çalan hırsız tutuklandı

    Beykoz'da bir nin abdesthanesine giren maskeli şahsın, muslukları ayağıyla kırarak saniyeler içinde çaldığı tespit edilmişti. 'Pes' dedirten lık anı güvenlik kameralarına yansımıştı.

    İlçesi'nde 4 Haziran 2020 günü meydana gelen 'Camilerin musluklarını çalan hırsız' olayıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

    YAKALANDI
    Edinilen bilgiye göre, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M. (19) isimli İran uyruklu şahıs 10 Haziran günü Hekimbaşı Çiftlik caddesi üzerinde atıl vaziyette bulunan bir kamyonetin kupa diye tabir edilen kısmında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

    Yapılan çalışmaların devamında Ali Rıza M. isimli şahıs çaldığı muslukları Ümraniye İlçesi Dumlupınar Mahallesi'nde hurdacılık yapan Erkan G. (33) isimli şahsa sattığını söylemesi üzerine, Erkan G. isimli şahıs Ümraniye İlçesi Dumlupınar Mahallesi Gülümser Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI
    Hakkında "Suç Eşyasının Satın Alınması" suçundan işlem yapılan Erkan G. adli makamlarca serbest bırakılırken adli makamlara sevk edilen Ali Rıza M. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

    Haberler Yaşam Son dakika: İstanbul Beykoz’da caminin musluklarını çalan hırsız tutuklandı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri