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    Günlük burç yorumları – 12 Haziran 2020 Cuma

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 12 Haziran 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    12 Haziran 2020 Cuma günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları…

    KOÇ: Mars'ın iletişim konusunda size vereceği etkiler kafanızı karıştıracaktır. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Çıkan fırsatların değerlendirmelisiniz.



    BOĞA: Yoğun duygular içinde olsanız bile pratik yönünüzü ön plana çıkararak, gerçek isteklerinizi arka plana atmayı başarabilen birisiniz. Kişisel değerlerinizin farkındasınız. Gözünüzden bir şey kaçmıyor.



    İKİZLER: Sıra dışı düşüncelere takılıp kalabilirsiniz. Yaşadığınız coşkulu davranışlar, sizin bir parçanız haline geldi. Kendinize has bir tarzınız var. Sevdiklerinizle yapacağınız konuşma olumlu sonuçlanacak.



    YENGEÇ: Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, net olmalısınız. Maddi problemlerinizi, hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi iş potansiyelinize de yansıtabileceksiniz.



    ASLAN: Gizli aşklar konusunda temkinli olmalı ve geçici duygulardan uzak kalmalısınız.
    Bilgilerinizi karşı tarafla paylaşacaksınız ve yeniliğe açık olmanıza rağmen hatalar da açık olacaksınız.



    BAŞAK: Yönetici gezegeniniz Merkür'ün Yengeç'te ilerlemesi, yaşama bakış açınızda ve finans konularında zor hedeflere kitlenmenizi sağlayacak. Katkı sağlayacak her türlü koşulu gözden geçirmelisiniz.

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    TERAZİ: Sosyal açıdan kendinize olan güveniniz artıyor. Birçok çalışmada yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz. Çalışma hayatınızla ev yaşantınızı dengeli yürüteceksiniz.



    AKREP: Güçlü ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz başarı getiriyor. Doğallığınız işinizi kolaylaştırıyor.



    YAY: Güneş karşıt burcunuz İkizler'de ilerliyor ve partnerinizin size olan duygularından emin olmak istiyorsunuz. Önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmamanız için bir neden yok.



    OĞLAK: Çalışma hayatınızdaki aksayan problemlerden kendinizi sorumlu tutmak istemiyorsunuz.
    Rutin işleri seviyor ve karşıt Merkür'ün artılarını doğru kullanarak aklınızın karışmasını önlemiş oluyorsunuz.



    KOVA: Çevresel ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız.
    Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Yakın dostlarınızın düşüncelerinize ilgi gösteriyor.



    BALIK: Bu dönem, çevrenizle birlikte ortak hareket edeceğiniz çalışmalar içinde olacak. Sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak hem para kazandıracak hem de kişisel ilişkilerinizi destekleyecek.
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