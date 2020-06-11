Kıdemli dolandırıcı baltayı böyle taşa vurdu

Özel bir üniversitede genel kurs koordinatörüymüş gibi tanıtıp etrafındaki kişilere çevresinin çok geniş olduğunu ve önemli kimseleri tanıdığı ve bu kişilerle ilişkili olduğu izlenimini vererek güven telkin ettiği insanları dolandıran Mehmet Türk hakkında dava açıldı.

BABA-OĞLU AYNI ANDA DOLANDIRDI

52 yaşındaki Ayhan H. isimli şahıs geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İddiaya göre, Ayhan H., kendisini özel bir üniversitede kurs koordinatörü olarak tanıtan 30 yaşındaki Mehmet Türk'le tanıştı. Türk'ün bastıracağı kitabın gelirlerinden kar payı almak üzere anlaşan Ayhan H., genç adama 20 bin lira para verdi. Verdiği paranın geri ödenmesine ilişkin ödeme planı başlıklı bir kâğıt ve para ödediğine dair makbuz alan Ayhan H., bu makbuzu ve ödeme planı fotokopisini de sakladı. Aradan geçen bir süre sonra parayı ödemeyen Türk, iddiaya göre bu süre içinde Ayhan H.'nin genç oğlunu da dolandırdı.

YAKAYI ELE VERDİ

Durumu öğrenen Ayhan H., Türk'ten şikâyetçi olunca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Türk'ün birden fazla kişiyi 'Belediyelerde ve başka yerlerde memur yapacağı veya işe koyacağı' vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Savcılık tarafından ifadesine başvurulan Ayhan H. oğlunun da bu vaatle aynı kişi tarafından dolandırıldığını anlatıp, şikâyetçi olduğunu kaydetti. Savcılık tarafından Türk hakkında, 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.