İstanbul Esenyurt'ta 9 Haziran günü meydana gelen doktora şiddet olayı bu kadarına pes dedirtmişti. Babasının kimliğini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırmıştı.

Saldırı anları, sağlık merkezindeki diğer doktor tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmiş ve güvenlik kamerasına yansımıştı. Sağlık merkezindeki güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, saldırganın Enginay E. olduğunu tespit etmiş, şüpheli olaydan 1 saat sonra gözaltına alınmıştı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmiş, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Enginay E. serbest bırakılmıştı.