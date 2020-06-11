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    • Yaşam
    • 11.06.2020 Gazete
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    İnsanlık yerlerde! ’da genç kadın liye çarptı! Meraklı o anları sosyal medyada yayınladı

    ’da genç kadın, liye çarptı. Gözyaşlarını tutamadı. Başından yaralanan talihsiz adam acı içinde kıvrandı. Meraklı ise o anları sosyal medyada yayınladı.

    İnsanlık yerlerde

    Çarpıştığı sürücüyü kanlar içerisinde yerde gören genç kadın gözyaşlarına boğuldu. Kaza dün Antalya'da meydana geldi. Gizem Ö'nün kullandığı otomobil ile motosikletiyle yola çıkan Ercan Altay çarpıştı.

    Altay, kanlar içinde kaldı. Genç kadın yaralı adamın acı çektiğini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

    Altay'ın bir başka yakını da, sinir krizi geçirdi. Bacağından ve kafa bölgesinden yaralanan Altay, yaklaşık 15 dakika sonra kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Toplanan kalabalıktaki bazı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla çektikleri gözlendi.
    Haberler Yaşam İnsanlık yerlerde! Antalya’da genç kadın motosikletliye çarptı! Meraklı kalabalık o anları sosyal medyada yayınladı
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