Altay'ın bir başka yakını da, sinir krizi geçirdi. Bacağından ve kafa bölgesinden yaralanan Altay, yaklaşık 15 dakika sonra kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Toplanan kalabalıktaki bazı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla çektikleri gözlendi.