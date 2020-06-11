İstanbul Bebek'te reklamcı Aysun Tümok (33), 29 Aralık'ta annesi Emel Tümok'u ziyaret ettikten sonra dışarı çıktı.
Tıp öğrencisi Doruk A. genç kadına çarptı. Tümok, hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Bilirkişi raporunda Tümok'un yaya geçidini kullanmadığı ifade edildi.
Yılmaz E. isimli tanığın ifadesinde, otomobilin genç kadına çarpmasıyla 50 metre ileri fırladığını ve sürücünün yüksek hızda seyrettiğini söylediği öğrenildi. Ancak sürücünün arkadaşlarının verdiği tanık ifadesiyle serbest kaldığı ortaya çıktı.