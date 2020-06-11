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    • Yaşam
    • 11.06.2020 Gazete
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    Genç reklamcı 'un öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

    Genç reklamcı 'un öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Tıp öğrencisi sürücünün ise arkadaşlarının ifadesiyle serbest kaldığı anlaşıldı.

    Katili serbest!

    İstanbul Bebek'te reklamcı (33), 29 Aralık'ta annesi Emel Tümok'u ziyaret ettikten sonra dışarı çıktı.

    Tıp öğrencisi Doruk A. genç kadına çarptı. Tümok, hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Bilirkişi raporunda Tümok'un yaya geçidini kullanmadığı ifade edildi.

    Yılmaz E. isimli tanığın ifadesinde, otomobilin genç kadına çarpmasıyla 50 metre ileri fırladığını ve sürücünün yüksek hızda seyrettiğini söylediği öğrenildi. Ancak sürücünün arkadaşlarının verdiği tanık ifadesiyle serbest kaldığı ortaya çıktı.

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