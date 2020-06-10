Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    li üretici yaş çay hasadını Senegalli arkadaşlarıyla gerçekleştiriyor

    Corona Gürcü işçileri kaçırdı. 'de çay hasadını Senegalli, Afgan ve Özbekler yaptı. İşte Takvim Gazetesi’nin 10 Haziran 2020 tarihli yaşam sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Çay bella
    Corona Gürcü işçileri kaçırdı. 'de çay hasadını Senegalli, Afgan ve Özbekler yaptı.


    HAYIRLI HIRSIZ!
    'de hırsız D.H, çaldığı bilezikleri satamadı. Kuyumcuyu aradı: Altınları bıraktım, git al...

    ORDU MU ŞİMDİ!
    'da Ertuğrul Gazi'den sonra Timur ve Cengiz büstleri de kaldırıldı. Belediye, heykeltıraşa ödeme yapmadı.

    DAYAĞA NAZIR
    Beşiktaş'ta Nazır İ, Ceylan G'ye dayak attı. Bırakıldı. Bu kez bıçakladı.
    Haberler Yaşam Rizeli üretici yaş çay hasadını Senegalli arkadaşlarıyla gerçekleştiriyor
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri