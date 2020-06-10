Corona Gürcü işçileri kaçırdı. Rize'de çay hasadını Senegalli, Afgan ve Özbekler yaptı.
HAYIRLI HIRSIZ!
Çanakkale'de hırsız D.H, çaldığı bilezikleri satamadı. Kuyumcuyu aradı: Altınları bıraktım, git al...
ORDU MU ŞİMDİ!
Ordu'da Ertuğrul Gazi'den sonra Timur ve Cengiz büstleri de kaldırıldı. Belediye, heykeltıraşa ödeme yapmadı.
DAYAĞA NAZIR
Beşiktaş'ta Nazır İ, Ceylan G'ye dayak attı. Bırakıldı. Bu kez bıçakladı.
HAYIRLI HIRSIZ!
Çanakkale'de hırsız D.H, çaldığı bilezikleri satamadı. Kuyumcuyu aradı: Altınları bıraktım, git al...
ORDU MU ŞİMDİ!
Ordu'da Ertuğrul Gazi'den sonra Timur ve Cengiz büstleri de kaldırıldı. Belediye, heykeltıraşa ödeme yapmadı.
DAYAĞA NAZIR
Beşiktaş'ta Nazır İ, Ceylan G'ye dayak attı. Bırakıldı. Bu kez bıçakladı.