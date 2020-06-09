Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında asker uğurlaması yapan bir grup trafiği tehlikeye attı. Diğer sürücülerin korna çalmalarına aldırış etmeyen grup, araçlarından inerek bulvarın Dolapdere istikametini dakikalarca trafiğe kapatarak hem vatandaşları mağdur etti hem de kazaya davetiye çıkardı.