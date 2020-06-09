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    • Yaşam
    • 10.06.2020 03:10
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    • 10.06.2020 03:10
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    'nda tehlikeli ! yi hiçe saydılar

    ’nda yapan bir grup yolu trafiğe kapattı. tedbileri kapsamında uyulması gereken kuralını da hiçe sayan kalabalık araçların camından dışarı sarktı. takılmaması ve araçlarda küçük yaşta çocukların da bulunması dikkat çekti.

    'Pes' dedirten görüntü!

    Beyoğlu'nda asker uğurlaması yapan bir grup yolu trafiğe kapattı.

    Koronavirüs tedbileri kapsamında uyulması gereken sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan kalabalık araçların camından dışarı çıktı.

    Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında asker uğurlaması yapan bir grup trafiği tehlikeye attı. Diğer sürücülerin korna çalmalarına aldırış etmeyen grup, araçlarından inerek bulvarın Dolapdere istikametini dakikalarca trafiğe kapatarak hem vatandaşları mağdur etti hem de kazaya davetiye çıkardı.

    SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR, CAMLARDAN SARKTILAR
    Asker uğurlaması yapan kişilerin bulunduğu araçlarda küçük yaştaki çocukların da olduğu ve cam kenarlarına oturarak dışarı salındıkları görüldü.

    4 kişilik otomobillere 9-10 kişilik gruplar halinde binerek sosyal mesafe kurallarını da umursamayan bu kişiler korna çalıp tezahüratlar yaparak tehlikeli yolculuklarına devam etti.
    Haberler Yaşam Beyoğlu'nda tehlikeli asker uğurlaması! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar
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